中共介入台灣大選 學者示警：將操作亡國感 嚴防分化

2019-10-02 11:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣國際法學會副秘書長林廷輝今天指出，據了解中共將在「具有亡國感的群體」當中操作分化，裂解團結，呼籲嚴防。北醫大通識中心教授張國城則分析，中共會持續導引各陣營候選人，就算不直接承諾統一和一國兩制，也「要有些替代說法」且不凸顯台灣主體性。且若台灣「選出可笑的人」，中共更能利用向中國民眾「反洗腦」，譏嘲「民主無法選賢與能」。

中華亞太菁英交流協會今天舉行「中共建政70週年暨近期對台政策作為」座談會，中華亞太菁英交流協會理事長范世平主持，邀集張國城、健行科大企管系教授顏建發、台灣國際法學會副秘書長林廷輝和台北海洋科大通識中心助理教授吳建忠等學者與談。

張國城在會中分析，中共對台灣大選指導原則有3點，首先是透過各種政治、經濟、社會手段，導引各陣營候選人，「就算不直接承諾接受和平統一、一國兩制，至少也要採取替代說法」，最低限度則是使政策「不傾向台獨或凸顯台灣主體性」。

張國城也提到，不論台灣誰當選，「中共都有可以施力的空間」，因為蔡總統維持現狀的政策「對中共不會更壞」，更遑論國民黨。同時，中共也會繼續利用資訊戰手段，除了強化執政黨無能等作法，更會譏嘲民主、批評民主無效、混亂，而且如果台灣選出「可笑的總統」，中共更可以說「民主無法選賢與能」，以此對中國民眾進行「反洗腦」。

張國城進一步指出，中共另兩點原則則是避免台灣選舉效應擴散，因為不能影響中共內部對於台灣民主制度的嚮往或引起過多的討論，同時也要避免台灣選舉對香港爭取普選產生示範效應。

張國城並認為，雖然民進黨不接受九二共識，但中共不會貿然停止三通或全面對台觀光交流，因為停止這些政策只會降低中國對台灣社會影響的籌碼和工作，只會在某些特定領域有些示範性、懲罰性、威脅性的作為。張指出，中共會繼續加強兩岸交流，盡可能在各領域創造和平統一的契機，全方面影響滲透是不會中止的。

林廷輝則特別點出，中共最會使的手段是「分化」，目前根據各管道了解到，中共準備在「具有亡國感的群體」當中操作分化，裂解團結。

林廷輝說明，現在出現兩種亡國感訊息，一種是「如果讓蔡英文繼續執政，因為執政手腕和效能問題，造成台灣加速亡國」；另一種則是「應該讓蔡英文繼續執政，鞏固台灣主權」，「這就是典型，應該嚴防這樣的分化」。

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