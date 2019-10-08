不受反送中影響 港澳人士返台參加雙十國慶

2019-10-08 20:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今晚舉辦港澳人士來台慶祝中華民國108年國慶晚宴，陸委會主委陳明通致詞時雖未對香港最近的情勢多做評論，不過，他說，台灣作為國際民主國家的一員，必將與民主陣營的國家與地區站在一起，共同捍衛民主價值及自由人權。

據了解，今年港澳的台鄉台商、校友會及傳統社團組團來台參加雙十國慶共有13團、272人，若加上自行返台參加者大約500餘人，「反送中」示威並無明顯影響。

而今天的國慶晚宴，席開19桌，共有130位來自港澳重要社團的首長、幹部出席，包括港澳台灣同鄉會會長陳銘富、澳門台商聯誼會會長簡廷在等人。今年晚宴特別布置了大型國旗造型的花牆與冰雕，並安排為台灣祈福的演出，營造出「國泰民安、花團錦簇」的氛圍，期盼香港早日恢復繁榮穩定。

陳明通今晚致詞強調，過去一段時間，台灣來自中國大陸的壓迫未曾減少，包括暫停陸客來台自由行、恫嚇港澳人士來台參加金馬獎、持續以「金錢外交」等惡意手段，在一週內連續奪我兩個邦交國，妄圖威迫台灣接受消滅我國家主權的「一國兩制」主張，更意在謀算介入台灣的民主選舉。

陳明通指出，台灣與香港乃至於世界其他民主國家都共同面臨中共銳實力與硬實力的滲透攻擊，中國領導人習近平的「中國夢」更成為世界和平、區域穩定的重大威脅，這是一場「流水淘沙不暫停，前波未滅後波生」的持久戰，台灣作為國際民主國家的一員，必將與民主陣營的國家與地區站在一起，共同捍衛民主價值及自由人權。

陳明通說，展望未來，對岸仍將會持續對我施以統戰分化與武力威脅。不過，台灣人就是有「打斷手骨顛倒勇」的硬頸精神。因為，就如同愛竹子的鄭板橋觀察到竹子的強韌生命力，他說，「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中。千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」，只要根基穩枝幹強，任憑狂風暴雨也不怕。

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