Wecare高雄：文化局轉型成東廠？前後任局長開戰

2019-10-14 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府近期爭議連連，除被外界質疑施壓中山大學復原連儂隧道，在電影節戴口罩質問高雄市長韓國瑜的女子，也傳出遭警方追查身分。前高市文化局長尹立發起的「Wecare高雄」為此轉貼相關報導內容，質疑文化局轉型成「東廠」，現任局長林思伶則反批尹立沒查證亂開炮，不過尹立強調他並未轉貼相關訊息，「Wecare高雄」也只是小編轉貼新聞報導而已。

中山大學學生日前號召將西子灣隧道貼成「連儂隧道」，高市文化局稱接獲民眾關心，隧道牆面遭噴漆塗鴉，因此發文提醒中山大學妥為保存，以免觸及文資法規定。不過此舉遭外界質疑韓市府介入施壓。國慶日時韓國瑜參加高雄電影節開幕，則是遭一名戴著口罩女子向韓國瑜嗆聲，指參展的日片「火口的二人」，為什麼不能在中國播？韓國瑜當場要女子：「不用戴著口罩，儘量大聲講嘛。」女子隨後被帶離現場，事後更傳出警方調監視器查女子下落，引發外界議論。

尹立發起的「Wecare高雄」近日則在臉書轉貼相關報導，並引述相關內容，其中於口罩女疑似遭警方追查的轉貼內容中，則用Hashtag質疑「從大港開唱連儂隧道到高雄電影節」、「國家機器動的好厲害啊？！」、「高雄市文化局轉型成為東廠嗎？！」

據《中時電子報》報導，林思伶為此嗆尹立，指中山大學連儂隧道被列為古蹟，文資法很清楚，如果尹還是文化局長，難道文資法就不重要了？林並指尹應知文化局依法行政，卻頻用似是而非、毫不查證的內容在臉書上攻擊文化局，讓文化局人員得花時間心力回應，無法專心做事，並批尹「我知道他是故意的，但他身為老長官，試想文化局這些同仁情何以堪？」

不過針對林的說法，尹則表示自己沒貼相關訊息，「Wecare高雄」也只是小編轉貼新聞報導而已。

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