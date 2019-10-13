韓國瑜總質詢想請假 綠議員下戰帖想辯論

2019-10-13 11:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨議員林智鴻今表示，高雄市民等不到發大財，市長韓國瑜自己發大財後，就落跑要去選總統，自己編列的109年度預算自己不敢面對議會監督，就想請假迴避，他今向韓國瑜下戰帖，辯論如何讓高雄發大財，如何當一個負責任重然諾不落跑的政治人物，時間、地點讓韓國瑜挑，看他要拿穿雲箭還是穿心箭，他都等韓國瑜！

民進黨議員林智鴻表示，面對高雄的財政窘迫，市長韓國瑜曾提出太平島挖石油的想法，甚至曾在直播中提出他有個轟動武林驚動萬教的方式，不需中央支持，就能還清高雄債務。

林智鴻指出，但最新出爐的109年高雄市總預算案中，高雄明年舉債仍高達64.2億元，韓國瑜的說大話徹底破功，在最新的高雄市總預算案中，韓市長提出的還債新方法，僅要求各機關善用「減法原則」，評估支出項目必要性及適切性，以量入為出的方式籌編預算。

林智鴻說，市府財政曾在106年達到零舉債，反觀韓市長不斷批評前朝舉債，如今自己也必須面對舉債的窘境，他認為韓市長總是把話說得太快、太滿，如今自己持家才知持家苦，韓市長應該重新檢視自己的總預算，扣除不必要的支出，達到零舉債的目標。

林智鴻指出，高雄市民等不到發大財，市長韓國瑜自己發大財後，就落跑要去選總統，自己編列的109年度預算自己不敢面對議會監督，就想請假迴避，高雄市民等不及想要發大財了，高雄人非常厭惡欺騙高雄人的市長，高雄經濟發展不能等。

林智鴻今向韓國瑜市長下戰帖，要求辯論如何讓高雄發大財，如何當一個負責任重然諾不落跑的政治人物，時間、地點，讓韓國瑜挑，看他要拿穿雲箭還是穿心箭，他都等韓國瑜！

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