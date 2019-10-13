柯P指嘴巴保台 卓榮泰反酸︰笑一笑就好、攻擊不知所云

2019-10-13 10:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲昨批民進黨主席卓榮泰「嘴巴保台都不做事」，還加碼爆料，稱現在民進黨中央跟小英競辦兩邊有點開始分裂，單單要不要打柯文哲兩邊就已經開始吵架了。對此，卓榮泰今早回酸以柯當初談總統論文事件的說法「笑一笑就好」，反批柯的攻擊不知所云。

卓榮泰今天一早來到台北市立委第一選區（北投區、士林區13里），陪爭取連任的吳思瑤到北投市場掃街拜票，會前受訪被問及怎麼看柯文哲的批評，卓榮泰不以為然表示，「那些對我惡意或是不知所云的攻擊，笑一笑就好；吳思瑤對地方諸多用心，所以今天早上特地陪她來掃街，關注焦點和重點都是在於吳思瑤過去的努力。」

至於柯文哲加碼爆料，指競辦跟黨部為了要不要打柯而分裂？卓榮泰反嗆柯「完全不了解我們的策略是什麼」，卻一直用投機的心裡，為自己求生存空間，根本就是「偷雞不著拾把米」。

不過外界好奇，卓榮泰行程滿檔，昨一整天新北、今一整天台北，是否為了固樁？卓榮泰表示，從73個選區全國總動員一開始，就是以大戰區為基礎，最重要的還是要配合候選人的活動安排，再把時間融合在一起，像今天早上吳思瑤委員安排在北投，就順道從這裡開始，等下去社子，再到中山區，一路走下去，這也是候選人在共同安排時間底下，互相配合。

卓榮泰強調，策略是清楚的，而戰術則是靈活運用，不見得哪一天在哪一個地方，但73個選區全部走透透，這是第一階段，才能了解各選區的強弱重點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法