戲言、失言？ 柯文哲：能騎一日雙塔是吃安…

2019-10-13 10:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，今天陪同該黨提名的中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委參選人張睿倉於大雅早市拜票，並於祭祀媽祖的永興宮參拜，期間於永興宮內休息時，副主任委員陳連生讚揚他體力好，是否有吃什麼「好料」（補品）？，柯文哲笑著說，他還能騎一日雙塔，沒有吃任何好料，「吃安、吃安非他命」。

旁人一聽之下，雖哈哈大笑，但也意識到此話雖可能是戲謔之詞，但可能衍生後遺症，趕緊勸柯文哲「不能亂講」，還提醒柯文哲「有媒體（記者）在場」。

柯文哲今天上午8時，抵達中市大雅區的大雅早市，由柯粉俱樂部、台灣民眾黨志工陪同，與張睿倉掃街拜票，現場人氣尚佳，許多買菜的大媽大叔或年輕父母，搶著跟柯文哲拍照，柯文哲並於當地信仰中心永興宮參拜，之後，到該宮辦公室休息片刻，與主委朱宗敏、副主委陳連生等人閒聊。

朱宗敏、陳連生等人，推崇柯文哲雖忙碌，但體力顯得很好，柯文哲說，沒錢有沒錢的選舉方法，給記者訪問也是其中一種，他的態度是每天24小時「（行程）塞滿為止」，他覺得當醫師還比當市長困難。

陳連生問他，每天行程滿檔，卻還有體力，是否吃什麼好料（補品）？柯文哲頗自豪說，他還能騎（腳踏車）一日雙塔，他沒有吃什麼東西，「吃安、吃安非他命」。

吃安非他命是否能提振精神、強化體力？二次世界大戰中，日本人就是拿安非他命給軍人吃，讓軍人精神亢奮，連中彈都不自覺，猶能往前衝殺，但醫學研究顯示，提振精神只是短暫效用，衍生的泌尿系統危害與精神疾病卻相當嚴重。

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