柯P自稱「吃安非他命」台灣民眾黨：趣味談話，非認真話語

2019-10-13 13:35

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戲言、失言？ 柯文哲：能騎一日雙塔是吃安…

〔記者張瑞楨／台中報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，今天陪同該黨提名的中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委參選人張睿倉於大雅早市拜票，於永興宮參拜時說，他能騎一日雙塔，沒有吃任何好料（補品），是「吃安、吃安非他命」，對此，台灣民眾黨發布新聞指出，該黨發言人林珍羽表達嚴正抗議，林珍羽強調，完成一日雙塔是主席柯文哲的人生目標，過程中從未服用任何違禁藥品，且堅定地完成這趟困難的挑戰，上述對話，只是在跟地方朋友閒聊時，趣味的言談講述挑戰一日雙塔艱難之比喻，並非認真的話語。

柯文哲上述談話，記者皆錄影與錄音，且披露於本報官網，柯文哲是在今天上午9時40分，於永興宮參拜後，到該宮辦公室休息片刻，與永興宮主委朱宗敏、副主委陳連生等人對話時，陳連生等人推崇柯文哲雖忙碌，但體力很好，柯文哲回答說，他的態度是每天24小時「（行程）塞滿為止」。

陳連生進一步問柯，每天行程滿檔，但體力卻很好，是否吃什麼好料（補品）？柯文哲用自豪語氣說，他還能騎（腳踏車）一日雙塔，他沒有吃什麼東西，「吃安、吃安非他命」，語畢，現場一陣鬨笑，有人提醒柯文哲，現場有媒體記者，「不能亂講」、「（市長）沒吃安非他命啦」。

台灣民眾黨發表澄清聲明，全文如下： 針對自由時報今（13）日以《戲言、失言？ 柯文哲：能騎一日雙塔是吃安…》為題之報導，並以擷取的談話內容擬定影射性新聞，誤導民眾視聽！台灣民眾黨發言人林珍羽表達嚴正抗議，林珍羽強調，完成一日雙塔是主席柯文哲的人生目標，過程中從未服用任何違禁藥品，且堅定地完成這趟困難的挑戰。 而有這樣的對話，也只是在跟地方朋友閒聊時，趣味的言談講述挑戰一日雙塔艱難之比喻，並非認真的話語，事實上在一日雙塔的準備及進行過程中，網友及周邊的同僚都有參與到，皆可證明未使用任何會有疑慮之藥品，對此本黨嚴正駁斥。 林珍羽強調，安非他命為二級毒品，並非一般管道可以取得，盼自由時報能遵循林榮三先生當年辦報倡導言論自由之精神，希冀時至今日自由時報依然能捍衛公正客觀第四權之價值！發揮查證精神，並以常理撰寫新聞，勿扭曲事實、擴大解讀，以影射性新聞內容為題，誤導民眾，如此只會有失自己身為第四權的格調，降低民眾信任度。

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