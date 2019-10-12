「第一名症候群」狂打陳菊？柯扯不想負債從高雄蔓延全台

2019-10-12 11:36

［記者張議晨／宜蘭報導］台北市長柯文哲屢將砲口對準總統府祕書長陳菊，民進黨新潮流大老林濁水在臉書貼文，認為柯文哲是「第一名症候群」作祟，才會痛恨陳菊到毫無理性；柯文哲說，「林濁水還是我學長，他辛苦了」；是否認同林的發文？柯則說，這就是「黨同伐異」。

不僅第一名症候群，也有網友認為柯打陳菊，是為了提升自身網路聲量；不過，柯未對問題回答，反而舉高雄負債回應。

他指出，他不想台灣財政紀律很差的負債文化，從高雄蔓延到全台灣；如台北市議會總質詢，國民黨議員打蘇貞昌取消印花稅，「我說OK，但台北市少掉的49億稅收要怎麼處理？」

柯文哲說，台灣每到選舉都有大撒幣政策，然後不負責任，如果立法院真的通過，卻不講台北市每年少掉的49億怎麼解決，哪有「你請客，我付錢」，是非對錯還是有標準，「我非常討厭債留子孫的文化，從高雄蔓延到全台灣去」。

另外，柯文哲宣稱他上任以來台北市「還債500多億」，反被財經名嘴胡采蘋發現是挪用捷運重置基金還債，批評柯是「騙子」。

柯文哲說，如果做帳可以還債，國民兩黨都有縣市首長，甚至中央官員等，大家都可以努力做帳去還債，做帳哪有可能還債？「她的財經專家招牌可以拿下來了」。

柯文哲說，財務調度他非常清楚，但議會不允許，其實財務調度可以減少利息，如果做對的事情，不要因為議會有意見，就不敢去做，會做調度就是讓利息低一點，就這麼簡單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法