卓榮泰喊「十分保台」 柯文哲嗆：嘴巴保台都不做事

2019-10-12 18:43

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨選情穩定，但有媒體認為民進黨戰略是「七分打韓、三分打柯」，民進黨主席卓榮泰今天出席活動說，民進黨在選舉中有計畫跟節奏，目前最重要是保住台灣的安全跟主權，應是「十分保衛國家」，對此，柯文哲大酸，「請問你們私菸案辦到哪裡？前瞻計畫執行率這麼低怎麼辦？」他甚至嗆民進黨，「你們嘴巴保台都不做事」。

柯文哲組織的台灣民眾黨，在各縣市提名立委參選人，打算在藍綠版圖中殺出血路，但卓榮泰認為，若採報復心態提名，「其心可議，不足可取」。柯文哲今天上午嗆：「我是外科醫師，不好意思給卓精神科診斷，但他這是被害妄想。」

媒體詢問，卓榮泰聽到被被柯文哲說被害妄想症，臉色差不想回應，柯文哲則說，他卓榮泰不是說他十分保台嗎？柯又嘆氣說：「卓榮泰以前跟我也不是交情不好，這就是各為其主，我後來發現，現在民進黨中央跟小英競辦兩邊有點開始分裂，單單要不要打柯文哲，兩邊就已經開始吵架了。」

有媒體問到，有人質疑還債230億和290億的版本？柯文哲說，存摺今年和去年上面的數字會變動，除非帳戶是死的，有財務調度，數字本來就會移動，會問這問題的人有兩種，「一種是真的智商很低，對錢都搞不清楚，還有一個就是他存心要黑你，這兩種人，我不曉得他屬於哪種？」

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