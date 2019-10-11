全國新住民市集首站到板橋 卓榮泰籲把張宏陸留在立院

2019-10-11 14:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨婦女部舉辦「全國新住民市集」巡迴活動，首站前進新北市板橋區農村公園。民進黨主席卓榮泰今天與立委張宏陸共同出席，體驗新住民文化並參觀市集。適逢國慶連假，現場吸引大批民眾參與，卓榮泰推薦張宏陸是優秀人才，希望民眾給予支持，把張宏陸留在立法院，為新住民朋友努力。

卓榮泰表示，張宏陸對於新住民朋友的關心，不只是選舉期間才做，而是長遠地一直進行。民進黨關心新住民朋友的權益，前陣子舉辦新住民教育論壇，立法院有新住民策略聯盟，民進黨中央黨部也設有新住民委員會，為新住民發聲。

卓榮泰指出，政府從新住民的福利照顧、文化保存、語言學習到下一代教育問題，都有一系列政策性研討，希望新住民朋友把台灣當成最可愛的家園。為了舉辦全國新住民市集巡迴活動，民進黨婦女部推出胖卡車「阿力」，象徵「希望新住民朋友成為我們的新助力」，期許新住民把各國文化與台灣文化融合在一起，讓台灣文化更加美麗、多元和豐富。

卓榮泰呼籲，張宏陸是優秀人才，在基層深耕多年，明年大選請民眾給張宏陸最溫暖的支持，讓張宏陸繼續留在立法院為地方打拚，為新住民朋友努力。

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