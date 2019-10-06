蔡英文訪宜蘭新住民 她大膽示愛「總統我能抱妳嗎？」

2019-10-06 21:03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文今到冬山鄉順安村，尋求新住民支持，還體驗3D果中花製作；果中花為越南籍新住民武芳草所經營，去年武曾送蔡英文書籍，睽違1年兩人再次見面，武芳草送上蓮花造型的果中花，象徵明年總統大選「連（蓮）任成功！」

嫁到台灣9年的武芳草，能說一口流利中文，2016年在羅東經營首家3D果中花店，同年當起果中花講師，在在國際青年創意美學競賽，獲得金牌殊榮。

去年地方大選前夕，總統蔡英文到訪宜蘭時，武芳草送上自己編撰的果中花教學書籍給蔡英文，作為她在台灣實現夢想的見證。

武芳草說，她的家路小，車進不來，但總統不介意，還大方來拜訪，「我知道她懂我們」；這3年來全台灣新住民協會越來越多，對於下一代也提供資源，她感受到政府對新住民照顧。

時隔一年，兩人再次碰面，話講到一半，武芳草大膽向蔡英文說「總統，我可以抱妳嗎？」蔡隨後大方獻上擁抱，兩人互動自然，獲得台下近百名越籍新住民掌聲，同時許諾明年選後，要「揪團」到總統府送上祝賀蛋糕。

蔡英文致詞時說，新住民對台灣文化、生活，各層面都有重要貢獻，也希望她們的孩子，可以說母語，在家說母語，在學校也有母語教學，讓新住民的下一代，成為台灣與新南向國家最重要的連結。

3D果中花是在透明果凍內，繪製色彩鮮艷的花瓣，造型特殊、美觀，頗受婦女歡迎，蔡英文下場體驗，製作蓮花造型的果中花；武芳草取蓮花諧音，祝福蔡「蓮（連）任成功」。

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