搶攻新住民選票 民進黨推出胖卡走台灣

2019-10-08 18:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕為帶動2020選情，民進黨婦女部今公布推出「新住民，新助力」行動胖卡車全台巡迴，將在各地舉辦「家鄉味，飄香味」市集活動，為蔡英文總統及民進黨區域立委參選人助選，搶攻新住民選票。首場活動將於10月11日上午在板橋農村公園會登場。

民進黨主席卓榮泰今與新北市板橋西區立委張宏陸、婦女部主任蔡宛芬出席「新住民，新助力——婦女部胖卡記者會」。活動中，卓榮泰、張宏陸與3位來自越南的新住民姐妹以越語及台語合唱「愛拚才會贏」，氣氛熱絡。

卓榮泰表示，婦女部長期關注新住民朋友的生活，這台「阿力」，表示新住民對所有台灣人的助力。未來，民進黨會繼續與新住民朋友共同創造好生活，未來一起來耕耘家園。他要代表民進黨向全國超過五十幾萬、來自各個國家的新住民表示感謝，因為他們的加入，讓台灣文化更為豐富。

卓榮泰強調，民進黨與台灣所有人，向新住民朋友們敞開雙手，而政府在照顧政策、文化保存、語言學習、下一代教育，都能越來越進步，讓新住民朋友把台灣當作未來的原鄉。

張宏陸表示，本周五（11日）早上10時到12時在板橋農村公園會舉辦第一場新住民活動，民眾可以體驗活動、品嚐新住民美食。他也說，許多姊妹現在是台灣之子的母親，大家都是一家人，這樣的活動非常有趣與有意義，歡迎大家參與。

蔡宛芬表示，「家鄉味，飄香味」全國巡迴的市集，將在各城市由不同新住民及立委候選人團隊擔任攤主，除了宣傳民進黨新住民政見，胖卡「阿力」還可以變身國、台、越語行動卡拉OK，此外，新住民市集也有闖關集章活動，完成小任務即可獲得印有「2020一定要贏」等圖案的奶泡飲料。

本週「家鄉味，飄香味」全國新住民市集巡迴場次有：10月11日（五）上午10時至12時民進黨立委張宏陸場次於新北農村公園舉行、10月12日（六）上午10時至12時民進黨桃園市立委第二選區參選人黃世杰場次於桃園新坡夜市舉行、10月12日（六）下午3時至5時民進黨立委鄭寶清場次於桃園朝陽森林公園舉行、10月13日（日）下午3時至5時民進黨立委趙天麟場次於高雄場新興夜市舉行。

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