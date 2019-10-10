佩琪喜孜孜分享新生兒故事 柯P竟回這一句…

2019-10-10 20:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天是雙十國慶，截至下午4點，台北市立聯合醫院歡喜接生了5名國慶寶寶，而身為小兒科醫師的台北市長夫人陳佩琪，今天也在臉書分享令自己印象深刻的新生兒故事，還爆料柯P聽完其中一則的反應竟是，「 你相信那是他的？」讓她沒好氣地回應：「那種問題不是我的職責啦！」

陳佩琪傍晚更新臉書寫道，上週出席先生新書《生死之間》的簽書會，當時跟出版社保證讀完會寫些感想，今天來講她自己領域的「生死之間」，因是國慶日，所以講幾個以happy ending做結局的故事。

她指出，十多年前新生兒學還不發達，1000公克的早產兒就是個大挑戰（現在500公克以下才算挑戰了），記得自己剛進入新生兒學領域、第一次cover ICU，就收到一個29週、約1000公克的小男嬰，還好小男嬰很爭氣，住院期間沒出什麼重大併發症，只是他的家庭問題比較令人擔憂。

陳佩琪回憶，小男嬰的爸爸已經80歲了，媽媽是40歲的中配，心想小男孩若要順利成長，應該是要靠媽媽吧？後來小病患狀況好，有次她跟先生吹牛說，1000公克的早產兒被她們照顧得很好，既沒併發症，且早早就出院，他那80歲的父親應該比較輕鬆了。

她透露，不料先生竟然頭也不抬的問她：「你相信那是他的？」男人就是男人，她沒好氣地回說：「那種問題不是我的職責啦！ 」

而另一個印象較深的也是一個新住民所生的600公克的早產女嬰，這個巴掌仙子被送到加護病房時，跟家屬解釋完可能會遇到的各種併發症後，女嬰的爸爸卻是滿臉是無奈，迸出一句：「我可不可以不要這個女兒啊？」

陳佩琪寫到，其實言談中她的第六感直覺，女嬰的爸爸不是為了經濟壓力而煩惱，而是看到自己生的是女嬰又是早產，又不保證正常，於是誠實地直接顯露不能接受，幸虧這件事後來算是happy ending，女嬰很爭氣，可惜的是女嬰出院後只回來她的門診追蹤過一次，此後之後就再沒見過女嬰了。

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