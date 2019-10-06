驚喜現身簽書會 陳佩琪、柯P手比愛心

2019-10-06 15:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今下午在台北站前誠品地下街舉辦新書簽書會，柯妻陳佩琪也以神秘嘉賓身分意外現身相挺，讓不少粉絲直呼好驚喜，陳佩琪笑說本來想去誠品買書給丈夫簽，結果來不及。一旁工作人員連忙遞給柯P一本新書，拱他簽送給夫人。柯不僅在書上簽上了自己的名字，上頭還寫著「謝謝你」，兩人還在主持人的安排下，手比愛心合照，甜蜜指數爆表。

簽書會下午1:30登場，現場湧入約上百位粉絲，但號碼牌500個直到柯已開始簽書，仍持續發送，截至目前下午3時許，也僅發到300多號。

柯文哲致詞時表示，他當醫生很久了，這本書就是把當醫生的心得記錄下來，希望大家看一看，也產生自己的想法。他提到很多人問他，為什麼會有這麼大的抗壓性，這是因為自己看過很多加護病房裡面的悲歡離合、生離死別，覺得都是生命當中的一部分，如果有一天你有這個想法後，你對於成功失敗就不會這麼在意，這也是這本書最大的目的。

陳佩琪今下午比柯晚到一些，她看到工作人員時，僅詢問「柯市長（簽書）開始了嗎？」隨後稱剛剛找不到路，今天中午有空就過來（陪柯）了，媒體追問陳佩琪，為何發文罵陳菊，陳佩琪並未停下腳步受訪，也未回應。

實際上陳佩琪出門前還不忘發臉書，分享自己對丈夫又出新書的心情，指柯文哲今天下午要去北車的地下街舉辦簽書會，對於他能名列作家行列，還能辦起簽書會一事，打從心底羨慕，期盼哪天自己也能跟他一樣「夢想成真」。

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