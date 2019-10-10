北市府升旗 宋在柯致詞前先走、郭在柯聯訪前離場

2019-10-10 09:30

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘與親民黨主席宋楚瑜，今早首度同場，參加府前廣場國慶升旗典禮，不過，宋單獨進場，柯、郭連袂入場，宋、郭分站柯的左右，兩人幾無互動，升旗結束，柯要致詞前，宋逕自離場，郭也在柯受訪之際轉身跟民眾握手後離場，郭被詢及是否跟親民黨合作時連聲回應「不會」，熱絡表面透著尷尬氛圍；柯被詢及如何看待宋、郭各自離場時說，他們都有行程，不用陪他聯訪。

媒體詢問，宋楚瑜今天為何會來？柯文哲表示，是準副市長、市議員黃珊珊安排的，其實他跟宋本來關係就很好，外界老是傳說宋對他不高興；柯被問及是否被動邀宋？他則說，沒有啦，國慶日共襄盛舉，市府開放，大家一起來，不分背景都可以慶祝國慶日。

媒體關注宋對柯組台灣民眾黨的誤會解開了嗎？柯表示，講清楚就沒事，他跟宋說細節再跟你講清楚；媒體連番追問，宋楚瑜出席市府前升旗，代表宋柯誤會冰釋、合作有望、白橘關係回溫？柯說，還好啦，他都可以解釋，「齁，你怎麼跳躍性思考」，我們本來就很好。

媒體又問，柯怎麼看郭受訪時連說四、五次「不會」跟宋合作，還對鏡頭比個X？柯了解郭的動向？柯表示，他不曉得，不能替郭回答，他不要亂講，郭做什麼決定，他不會去過度解讀。

宋柯合作議題也受關注，對此，柯說，要看合作什麼，「我們平常都合作了，像黃珊珊也來當副市長了」；至於是否合作衝國會席次？會爭取親民黨總統提名（推薦）門票？柯對前者答稱「順其自然啦」，對後者則說「你不要讓人家緊張好不好」。

關於親民黨說門票剩最後1張，一定會使用到，10月底前會有答案，宋楚瑜說各路人馬都有去找他，包括柯文哲嗎？柯答，沒有，你們不要緊張；媒體追問，如果宋再選總統，柯會表態支持他嗎？柯說，再講吧，他（宋）有他的打算。

因為柯文哲接受某媒體專訪時說下屆總統大選藍綠對決，已經像籃球比賽進入垃圾時間，是否覺得國民黨總統參選人韓國瑜大勢已去？柯回應，除非有人連續丟5顆3分球，要不然就是大家運球運到最後時間到了，棒球比籃球有趣的地方，籃球的分數不像一個逆轉全壘打就結束，棒球比數比較接近，我也不曉得現在是棒球還是籃球。

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