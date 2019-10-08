王金平參選門票沒了？週刊爆宋楚瑜確定「重出江湖」

2019-10-08 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕鏡週刊1日曾爆料，宋楚瑜國民黨總統參選人韓國瑜選情「未見起色」，已經開始慎重思考是否親自再出馬，第五度征戰2020總統大選，稍早再有消息傳出，宋楚瑜將出席總統府國慶大典，此舉也被視為宋楚瑜4度參選總統的動作之一，前立法院長王金平日前曾表示若「親民黨沒推薦，就沒有資格選了」，如今將可能失去最後一張參選門票。

《鏡週刊》過去曾爆料，有橘營人士透露，在鴻海集團創辦人郭台銘決定不參選2020總統大選後，韓國瑜的選情仍未出現起色，聲勢也持續走低，泛藍選民未表態的比例升高，也有不少泛藍基層對韓國瑜信心不足，因此向宋楚瑜勸進，間接促成宋再度參選的關鍵因素之一。

《鏡週刊》稍早再爆料掌握消息，宋楚瑜確定將會出席總統府國慶大典，在國慶日當天「重出江湖」，這次行為受到政壇許多人士的高度關注，也被視為是宋楚瑜第4度參選總統的「起手式」；有橘營人士透露親民黨決策委員會議將在國慶日後召開，到時將會討論總統和立委佈局，而目前橘營內部由宋楚瑜親征總統大選的聲浪仍相當高。

《鏡週刊》透露，除了宋楚瑜會參加國慶典禮，前副總統呂秀蓮也有表達出席意願，而前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、台北市長柯文哲、民進黨主席卓榮泰、時代力量黨主席徐永明等人，屆時也都可能會出席典禮。

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