如果沒有拿到親民黨門票？王金平：當然就留在國民黨

2019-10-05 15:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣設計展今天（5日）下午1點起開放參觀，前立法院長王金平1點半就到主展區台糖縣民公園搶先欣賞，進場前媒體問他親民黨如果沒給參選門票怎麼辦？他說「沒有就沒有資格選了」，沒有選的話，「當然就是留在國民黨啊！」

媒體先提問王金平，「今天為什麼會來這邊參觀？」，王金平表示，我們每一年的設計展都是在不同的縣市來舉辦，今天難得輪到屏東來主辦，剛好碰上週末，我有機會認識一些策辦的人，他們就邀請我、安排我來參觀這次的展覽，所以我專程來的。另外一方面，當然來還是主要能夠了解到我們現在設計的能力，我相信我們現在年輕人的創意實在是非常的高、非常的新，所以這次設計展一定會非常精彩，而且能夠讓國人體會到我們設計水準，已經相當高水準了。

接著媒體又問「親民黨如果參選門票再不給你，就是要休息？休息是什麼意思？」，王金平回答，這個休息喔！最主要是形同要閉關3天，好好的去思考怎樣繼續為國家、為社會、為人群，來奉獻、來服務。

媒體接著問「等於說親民黨這個沒有您就不會再選總統了嗎？」王金平表示，「沒有就沒有資格選了啊！沒有資格選當然要想一想，未來我要該怎麼樣來走未來的路，以能夠達到繼續為國為民服務的機會。」

媒體問他「會繼續留在國民黨嗎？」，王金平又說「沒有選的話，當然就是留在國民黨啊！」會替韓國瑜加油打氣嗎？或是幫他助選？王金平則答「現在我沒有辦法回答這個問題。」。

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