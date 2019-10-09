挺宋楚瑜5度征戰總統大選？柯Ｐ：等真的發生了再講吧

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，如今又傳出宋楚瑜見國民黨總統參選人韓國瑜選情「未見起色」，已經開始慎重思考是否親自再出馬，第五度征戰2020總統大選，而前立法院長王金平日前曾表示若「親民黨沒推薦，就沒有資格選了」，如今將可能失去最後一張參選門票。
對此，柯文哲今受訪被問及看法，但他不願正面回應，只數度說「還要再選喔？太辛苦了啦！還要再選第五次喔！」
面對媒體頻頻追問挺宋？柯最後也僅回以「等真的發生了再講吧！」他最近沒有找過王金平，也沒有見過宋楚瑜。
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〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，如今又傳出宋楚瑜見國民黨總統參選人韓國瑜選情「未見起色」，已經開始慎重思考是否親自再出馬，第五度征戰2020總統大選，而前立法院長王金平日前曾表示若「親民黨沒推薦，就沒有資格選了」，如今將可能失去最後一張參選門票。
對此，柯文哲今受訪被問及看法，但他不願正面回應，只數度說「還要再選喔？太辛苦了啦！還要再選第五次喔！」
面對媒體頻頻追問挺宋？柯最後也僅回以「等真的發生了再講吧！」他最近沒有找過王金平，也沒有見過宋楚瑜。
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