挺宋楚瑜5度征戰總統大選？柯Ｐ：等真的發生了再講吧
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台北市長柯文哲9日出席四育區民活動中心新建工程竣工揭牌啟用典禮暨社區照顧關懷據點成果展示活動，並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

台北市長柯文哲9日出席四育區民活動中心新建工程竣工揭牌啟用典禮暨社區照顧關懷據點成果展示活動，並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2019-10-09 11:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，如今又傳出宋楚瑜見國民黨總統參選人韓國瑜選情「未見起色」，已經開始慎重思考是否親自再出馬，第五度征戰2020總統大選，而前立法院長王金平日前曾表示若「親民黨沒推薦，就沒有資格選了」，如今將可能失去最後一張參選門票。

對此，柯文哲今受訪被問及看法，但他不願正面回應，只數度說「還要再選喔？太辛苦了啦！還要再選第五次喔！」

面對媒體頻頻追問挺宋？柯最後也僅回以「等真的發生了再講吧！」他最近沒有找過王金平，也沒有見過宋楚瑜。

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