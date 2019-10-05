柯文哲嗆陳菊拒道歉惹議 陳佩琪臉書大談「罵人」

2019-10-05 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前砲轟總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「下半生為非作歹」，引發不小爭議，但他受訪堅持不願道歉，還嗆稱「管他的！」對此，柯文哲的妻子陳佩琪今（5）晚也發文大談「罵人」議題。

「罵人到底有沒有用？當然是看場合和情境囉...」陳佩琪在臉書表示，國際間比的是「軍事武力」和「經濟實力」， 簡而言之，就是比「拳頭大小」和「口袋深度」，所以靠隻嘴巴罵人是沒用的，但在國內選舉當然就有用囉。她提到，2016年3至5月，政黨輪替、新政府尚未上任，柯文哲就被某媒體從PTT抄來的新聞給打趴了。

陳佩琪說，柯文哲在台大當醫師時，不會用電腦，而且很沒學問；當市長後整天跑去社會局對他們指指點點，說三道四的，當時只要有一家從PTT抄一些不經查證的新聞，就會吸引其他媒體一起報導，柯文哲的民調就這樣被打掉了，當時老公不知道原因，還常歪著頭問她：「我最近有做什麼嗎？」

陳佩琪也替柯文哲抱不平，2018年五月白綠分手後，抹紅更肆無忌憚，連仲介活摘器官都出籠了，導致最後那一段時間先生選得極為辛苦，「所以說罵人在國內選舉當然有用！」

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