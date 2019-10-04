柯稱「陳菊坐牢他在當醫生」 管仁健打臉：黨國畜生吧？

2019-10-04 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（3）日痛批總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「為非作歹」，還酸陳菊「她說以前坐牢的時候，我們在哪裡？我在台大醫院當醫生啊，怎樣？」對此，文史工作者管仁健打臉，陳菊出獄時，柯根本還沒到台大醫院任職，也痛批柯「那時你是黨國畜生吧？」

柯文哲昨接受《新頭殼》專訪時表示，陳菊要為高雄現在「天怒人怨」的結局負責，更嗆陳菊「讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半」、「民主罪人」；柯文哲也不認同陳菊早年對民主運動的奉獻，直嗆「她說以前坐牢的時候，我們在哪裡？我在台大醫院當醫生啊，怎樣？」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。

對此，管仁健在臉書發文表示，柯文哲受訪時提到，陳菊坐牢時他在哪裡？他卻無恥的在說謊：「我在台大醫院當醫生啊，怎樣？」，這就跟高雄市長韓國瑜為了拉剩下不到9.2%的年輕選票，在個人臉書上瞎掰「在我小時候，許多父母親都會跟小孩說，不要打電動...」一樣。

管仁健說，不是只有韓國瑜愛說謊，南北相互爭輝的柯文哲，就是樂於當韓國瑜的「神救援」。他說，「到台大當醫生，是在柯文哲1988年退伍後。問題是1979年12月13日因美麗島入獄的陳菊，1986年就獲得假釋出獄了」。

管仁健指出，就算柯文哲與他的粉絲，要把什麼實習醫生也是醫生，但有個更殘酷的現實，那就是陳菊坐牢的經歷實在太早了。因為1979年12月13日因美麗島事件入獄的陳菊，其實已經是她第2次被「警總鷹犬」抓了，這次坐牢必須說是「二進宮」。

管仁健強調，「1978年陳菊在坐牢時，柯文哲別說還沒進台大醫院當醫生，連進台大醫院當學生都還沒有。拜託一下柯文哲，不是你上半生當醫生，下半生就可以胡說八道吧？那時你當醫生？那時你當的是黨國畜生吧？」

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