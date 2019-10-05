昔讚陳菊温暖今轟「為非作歹」 綠委嗆柯P「人格有問題」

2019-10-05 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前抨擊總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「下半生為非作歹」，綠委管碧玲則回想3年前，柯曾說覺得陳菊溫暖，3年後卻像罵街一樣醜化陳菊，感嘆柯「變得這麼多」。對此，另名綠委李俊俋認為，柯文哲其實不是失言，而是人格有問題。

管碧玲近日在臉書回憶，柯文哲在2016年4月來到高雄壽山動物園，當時他在自己面前形容陳菊，「陳菊就是⋯嗯，溫暖，就是覺得......溫暖。」管碧玲感嘆，怎麼事隔3年，柯文哲卻完全否定陳菊對高雄的治理，也把陳菊言語霸凌到這種地步，柯文哲怎麼變得這麼多？她研判唯一的可能，柯文哲可能是為了選票不擇手段吧！「問題是，刻薄，有多少票呢？」

對此，李俊俋在臉書表示，2016年的柯文哲評陳菊：陳菊是一個很温暖的人，2019年的柯文哲評陳菊：不要以為上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹，「柯文哲，這不是你失言，這是你人格問題」。

李俊俋也感嘆，這難道是「順我者生逆我者亡」？

針對綠營要求他為批評陳菊道歉，柯文哲4日受訪語氣依舊強硬，嗆稱「管他的！」又諷稱「韓流竄起」就是陳菊執政失敗的結果導致。

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