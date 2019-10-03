柯P嗆「民主罪人、為非作歹」 陳菊辦公室回應了！

2019-10-03 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕針對台北市長柯文哲今（3日）受訪批評總統府秘書長陳菊是「民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。陳菊辦公室回應，柯文哲那張嘴又「擦槍走火」了，「不會理會他」。

綜合媒體報導，針對柯文哲批評陳菊一事，陳菊辦公室回應，顯然柯文哲的嘴又擦槍走火了，不會理會他。

柯文哲今接受《新頭殼》專訪時表示，高雄人現在精神很崩潰，因為想懲罰民進黨，結果市長變成韓國瑜，「結果發現懲罰到自己，哈哈」。而這樣天怒人怨的結局誰要負責？柯表示「陳菊啊，就是陳菊！」

柯文哲認為，陳菊應該為民進黨去年高雄敗選負責，他也說對陳菊特別有意見的原因，「很簡單啊，一個陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半，她是民主罪人」！

柯也不認同陳菊早年對民主運動的奉獻，直嗆「她說以前坐牢的時候，我們在哪裡？我在台大醫院當醫生啊，怎樣？」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」、「當年坐牢不是只有妳一個！」

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