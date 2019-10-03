柯P轟陳菊「民主罪人、為非作歹」 梁文傑爆氣反嗆

2019-10-03 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕曾形容總統府秘書長陳菊是「比較肥的韓國瑜」、「大號吳音寧」的台北市長柯文哲，今受訪時再批陳菊是「民主罪人」、「一個陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半」，還砲轟陳菊「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。對此，民進黨新潮流北市議員梁文傑相當不以為然，在臉書發文反嗆柯文哲。

柯文哲接受《新頭殼》專訪時表示，高雄人現在精神很崩潰，因為想懲罰民進黨，結果市長變成韓國瑜，「結果發現懲罰到自己，哈哈」。而這樣天怒人願的結局誰要負責？柯表示「陳菊啊，就是陳菊！」

柯文哲認為，陳菊應該為民進黨去年高雄敗選負責，他也說對陳菊特別有意見的原因，「很簡單啊，一個陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半，她是民主罪人」！柯也不認同陳菊早年對民主運動的奉獻，直嗆「她說以前坐牢的時候，我們在哪裡？我在台大醫院當醫生啊，怎樣？」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹！」

對此，梁文傑在臉書反嗆柯文哲，陳菊在離開高雄時，施政滿意度高達八成，天下、遠見的縣市長排名不是第一就是第二，「她留下一個大好局面給民進黨參選人陳其邁，高雄敗選為什麼是她要負責？」

梁文傑更諷刺地說：「你柯文哲的滿意度和排名又是多少？退一萬步說，你柯文哲又不是民進黨，民進黨高雄敗選干你屁事？」

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