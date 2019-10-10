宋王配？ 宋若邀約當副手 王金平這樣回...

2019-10-10 16:19

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平積極爭取親民黨在明年大選的政黨推薦「門票」，下午出席「中華孝親楷模表揚暨弘揚孝道活動」被問及進度，他說，繼續等待，沒有主動要求跟親民黨主席宋楚瑜見面，但再慢也不會超過11月，對於「宋王配」的可能，他回「這是假設性問題」，沒有正面回應。

被問到「與宋楚瑜因緣到了嗎？」王金平說，再繼續等待，他沒有主動要求見面，還沒有，慢慢等待、慢慢等著看；被追問「不主動要等到什麼時候？」他說，應該再慢也不會超過11月，總有一個答案出來。

對於會不會接受宋楚瑜邀約擔任副手，王金平說，這是假設性問題；又被問到「若宋沒有主動找你，會留在國民黨嗎？」他說，以後再說嘛。

被問到國民黨內的批評聲浪，王金平說，這是必然的，所以順其自然就好，完全不會覺得委屈，他是崇尚自然的人。

對於上午為何沒有出席總統府國慶大會，王金平說，去年沒有去、今年也另有行程，應該每位委員都有受邀，看電視也一樣。

針對民間團體發起、國民黨協辦的「愛國旗愛國家」國慶大會，包含前總統馬英九、國民黨主席吳敦義及高雄市長韓國瑜夫人李佳芬都有出席，是否受邀參加？王金平說，沒收到邀請，且今天行程很滿，現在這個行程也只是行程之一而已。

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