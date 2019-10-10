中市國慶升旗 上萬人唱國歌

2019-10-10 11:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今日上午市府廣場舉辦升旗典禮，一大就有很多民眾拿著國旗到現場，市府邀請金曲歌后江慧儀及力行國小領唱國歌、地面旗手與無人機同步「陸空迎旗」進場，還有東南亞最大LED螢幕轉播，市長盧秀燕、前新北市長朱立倫與現場一萬兩千名民眾一起唱國歌升國旗。

不過，今年台中市國慶升旗參加的民眾上萬，但有民眾反映，動線太亂，市府應該要改善。

今日升旗典禮，包括市長盧秀燕、朱立倫、副市長楊瓊瓔、陳子敬、立法委員沈智慧等民代一同出席慶祝，並與萬名民眾跳有氧活力操。

盧秀燕與城市吉祥物虎爸、歐米馬一同步入現場，而國歌是由金曲歌后同時也是台中太平人的江慧儀及力行國小少棒隊小朋友共同領唱。

今年的迎旗儀式更由文華高中擔任地面旗手，更採取空中無人機懸掛國旗的方式，一同「陸空迎旗進場」，現場一萬二千名民眾一同唱國歌及升旗，很多人者表示很感動，台中市很久沒有看到這麼多人一同升國旗。

盧秀燕致詞表示，熱愛中華民國，以中華民國為榮，台中市今天擴大慶祝中華民國108年國慶，愛國不需要理由，愛國要出自真心，表裡如一，及具體行動，如同今日參加升旗典禮，表達對中華民國的忠誠熱愛，祝福中華民國生日快樂。

隨後由光華高工樂儀隊進行表演，並由遙控飛行機壓軸展演，只見國旗飛行機在空中飛翔著，非常壯觀。今年國慶也邀請廠商熱情響應製作「台中國慶好禮」愛心套組，所得20萬元捐給和平區自由國小及霧峰區光正國小，添購體育設備，協助學校運動團隊發展，讓國慶典禮兼具愛心與愛國。

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