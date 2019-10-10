登硬漢嶺唱國歌 侯友宜：升旗方式不一樣、愛國心一樣

2019-10-10 11:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨主席吳敦義盼國民黨執政縣市自辦國慶升旗典禮，但新北市政府未舉辦，今天由新北市長侯友宜今天率一級主管爬觀音山硬漢嶺。侯友宜強調，市府每年慶祝國慶的方式不一樣，今年挑戰硬漢嶺並唱國歌、國旗歌，「用我們的方式升起國旗」，因此今天的升旗和吳主席說的一樣，只是方式不一樣，愛國家的心也是一樣的。

侯友宜今天早上約7點半率一級主管登上觀音山硬漢嶺，沿途不少山友爭相合影，約9點登上標高海拔616米的硬漢碑，合唱國歌、國旗歌。

侯友宜說，吳主席希望各縣市都能夠辦升旗典禮，他感謝也能理解，不過在他擔任副市長7年任內，國慶日只辦過2次升旗，每次的慶祝方式不一樣，而升旗典禮都是在元旦舉辦，今年民政局的規劃是挑戰硬漢嶺，升旗典禮是在國慶前2、3天才告知並鼓勵各縣市舉辦，有的縣市會來不及。

侯友宜說，雖然每個人表現的方式不一樣，但升國旗、唱國歌、愛國家都是一樣的，相信大家都是同心齊力往前走。

至於事前是否曾向吳敦義報備？侯友宜則說，這段時間對外說明非常的清楚，有些事情也不用過度解讀，只要好好為中華民國慶祝國慶，平常認真做事，讓新北一天比一天好、台灣一天比一天好，中華民國就會比現在更好，這才是慶祝生日快樂最有意義的一件事。

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