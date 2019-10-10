朱立倫到台中輔選 送加油棒給副市長楊瓊瓔

2019-10-10 10:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕前新北市長朱立倫今天受邀參加台中市政府主辦的升旗典禮，同時還有輔選行程，朱立倫在參加完升旗後，就進入市府副市長楊瓊瓔辦公室，除了贈送楊加油棒，兩人並高喊楊瓊瓔加油，中華民國加油。

朱立倫雖未有公職，但仍然深受民眾歡迎，今天到台中市除了參加國慶升旗，在台中市還有多場輔選的行程，但輔選楊瓊瓔並未在既定行程。

朱立倫在參加完升旗，就進入市府大樓，並進入副市長楊瓊瓔的辦公室，贈送加油棒給楊瓊瓔，朱立倫還說，為台中打拚、為中華民國打拚，二人還高喊楊瓊瓔加油，中華民國加油。

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