是否接韓的中市競總主委及韓朱配 盧秀燕、朱立倫都說…

2019-10-10 11:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕與前新北市長朱立倫今天連袂在市府廣場參加升旗，是否接任韓國瑜中市競總主委，盧秀燕受訪時表示，今天是國慶日，以市政為主；是否韓朱配？朱立倫則表示，國慶日不要談不存在的事情，對於新北市侯友宜未升旗，他強調，侯友宜拿國旗衝硬漢嶺是很有創意。

朱立倫今天到台中市參加升旗，並有輔選行程，除了送加油棒給副市長楊瓊瓔，還接受北區北屯立委參選人莊子富的採訪。

為何到台中市來，市長盧秀燕表示，今年台中市擴大舉行國慶，她知道朱立倫相當重視國慶活動，便邀他來參加。

至於是否接韓國瑜台中市競選總部主委，盧秀燕則表示，今天慶祝國慶，一切以市政為主。

朱立倫同時被問到是否韓朱配，朱立倫表示，今天是來參加國慶，不要談不存在的事情。

另外，對於外界質疑侯友宜不升旗的作法，朱立倫為其緩頰，指他自己擔任新北市長八年，曾舉辦二次國慶升旗，因為新北市主要元旦升旗。他並強調，侯友宜辦理拿國旗衝硬漢嶺非常有創意、有想法，他認為侯友宜是沒有問題，但據他了解，市府員工已在剉在等。

為何未參加新北市韓陣營的造勢行程，朱立倫表示，今天下午好幾位立委有活動，包括陪同李翁月娥發送蘆洲國慶蔥油餅。

對於民眾黨推出區域立委人選，朱立倫表示，他還是一句老話，要多交朋友，不是同志也是朋友，不管是立委是總統候選人都要多交朋友。

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