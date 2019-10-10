雙十國慶 國民黨批蔡英文搞台獨

2019-10-10 10:20

〔記者林良昇／台北報導〕雙十國慶，國民黨今發出新聞稿，批評蔡總統執政後將「中華民國」成為她口中的「那個國家」，一心搞台獨，在選舉時卻換了腦袋，大言不慚地說「中華民國不分你我」，明年1月11日，就是決定中華民國未來的時刻，期盼國人以選票做出正確的選擇，共同守護中華民國。

國民黨新聞稿全文如下：

今天是中華民國108年生日，身為創建者，中國國民黨向青天白日滿地紅國旗深深一鞠躬，也許下承諾，本黨一定會堅定信念、努力團結，持續捍衛中華民國，也期盼所有認同中華民國理念的人加入我們的行列，讓最美的青天白日滿地紅國旗持續飄揚！中華民國屹立不搖！

猶記得民國八十三年十月十日，那天雖然席斯颱風來襲，國慶日一早，群眾仍在風雨之中參與升旗儀式。那個年代，國慶日的重頭戲是總統府前的閱兵大典。守在電視機前面，看著國軍坦克、飛彈列隊前進，空軍機隊呼嘯而過，接受閱兵台上的司令官校閱，這是一般民眾國慶日早晨的大事。無論軍種，官兵們在這一天總是看來特別英姿煥發。當音樂節奏突然加快，觀眾的嘴角微微上揚，因為穿著藍衣白裙、背著小皮包的政戰學校美麗拉風的女生連來了！踏著小快步的女學生們既美又帥，不知道讓多少年輕女孩興起念軍校的念頭。那個年代，國慶是舉國上上下下的大事；雙十節當天清晨，機關學校、公司行號還會派代表出席國慶升旗典禮。

曾幾何時，歷經政黨輪替多次，蔡英文執政後，「中華民國」成為她口中的「那個國家」，國旗不見了，慶典升旗儀式變成難事，唱國歌變得難以啟口；身為中華民國總統，卻恨不得自己與中華民國無關。這位一心搞台獨的蔡英文，到了選舉卻換了腦袋，大言不慚地說「中華民國不分你我」，要來融合「中華民國派」和所謂的「台灣派」，並宣稱自己才是中華民國主權的捍衛者。蔡政府進而利用修改課綱、改變稱謂等方式，形塑所謂『台灣是主權國家，現在的國號是中華民國』來為台獨鋪路，更令人難以苟同。

108年前的今天，中國國民黨在武昌成功起義，催生中華民國。從那天起，我們推翻了帝制，朝民主自由的理想更邁進了一步。中華民國締造的過程，並非一帆風順，甚至曾遭遇慘痛的失敗。然而，在大時代的風風雨雨下，中華民國依然挺立。經過各種民主改革的努力，我們才擁有今日的自由民主，中華民國成為全球華人心中的民主自由燈塔。

今天是中華民國108年雙十國慶，看到中華民國在民進黨的無能執政下，內政不彰、外交失利、經濟停滯，中華民國下一代未來的前途更是令人憂心，民進黨政府心中沒有中華民國，在野時天天意圖消滅中華民國，說中華民國是流亡政府，現在卻說要保衛中華民國，誰相信呢？試想，在民進黨及蔡政府治理下不到四年，台灣已經千瘡百孔；若再給她4年，中華民國只會「粉身碎骨」。

在慶祝中華民國108歲生日的此時，請大家深思國家未來的走向，我們還能夠讓「無能、傲慢、濫權、酬庸」的蔡政府持續執政嗎？明年1月11日，就是決定中華民國未來的時刻！期盼國人以選票做出正確的選擇，共同守護中華民國！讓我們可以持續把中華民國高高舉起，讓青天白日滿地紅的國旗堂而皇之的飄揚在各地，大家榮耀的舉著國旗、高唱國歌！

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