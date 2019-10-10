柯郭宋國慶升旗典禮同台 郭：不會跟親民黨合作

2019-10-10 08:11

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府今天上午7點半舉行國慶升旗典禮，市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜同場互動，先進場的宋楚瑜面對媒體提問是否對柯生氣、誤會解開否？政黨提名（推薦）總統門票怎麼用？宋只回「中華民國生日快樂」。

柯、郭偕同入場，柯未回應媒體訪問，郭被詢及會不會跟親民黨合作，他表示「不會」。

儘管柯文哲昨在市議會答詢時，就柯是否公器私用，讓台灣民眾黨立委參選人站在身旁，答詢表示會要求不得穿（政治、競選）背心，不過，民眾黨立委參選人台北市徐立信、宜蘭縣黃定和仍穿著現身。

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