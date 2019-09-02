韓國瑜嗆「挺台獨請投蔡英文」 陳柏惟：其實是英粉

2019-09-02 18:06

〔記者陳建志／台中報導〕高雄市長韓國瑜今天開直播，嗆聲「支持台獨的請投蔡英文，我不要你的選票」；參選台中第2選區立委的台灣基進陳柏惟剛剛在臉書發文，反問：「你有聽說中華民國也是台獨嗎？」、「郭台銘的國旗帽子是馬賽克喔！」他諷刺說，韓國瑜此種說法證明其實暗地裡「根本是英粉」，而且就算知道大勢已去，也不願讓郭台銘出來攪局。

因打韓被封為新一代戰將的陳柏惟，今天下午在臉書貼文「你有聽說中華民國也是台獨嗎？周子瑜你知道嗎？郭台銘的國旗帽子是馬賽克喔！算了，反正你的話都聽聽就好，到底是什麼樣的人才會想去你那裡上班啊」、「你老闆韓國瑜？yewwwwwww....」。

陳柏惟剛接受本報訪問時進一步解釋，其實「中華民國就是台獨」，否則為何周子瑜拿國旗會被遮掉？為何郭台銘戴國旗帽會被馬賽克？並認為從韓國瑜的言行看來，懷疑根本是「民進黨派在國民黨臥底」的，骨子裡其實是最大的英粉，而且即便知道大勢已去，還是不願意讓郭台銘出來攪局，笑稱他知道韓國瑜的想法，彼此「心照不宣」。

陳柏惟的貼文一出，網友反應熱烈，短短不到1小時，按讚數破4千、留言超過500則，網友紛紛表示「感謝大力催票」、「是我們票不給你，怎麼變成你不要我們的票」、「君子有成人之美，我們要完成韓國瑜的心願，2020選票不要投給他」，還反問「意思是說支持統一的人就投給韓國瑜!」、「上班蠻閒的喔⋯⋯開直播咧」。

陳柏惟「3Q陳柏惟」臉書粉專貼文：

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