中華民國的未來 韓國瑜：在比較兇險的狀態

2019-10-10 10:10

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今早參加市府的國慶升旗典禮，受訪時指出，中華民國的未來的的確確是比較兇險的狀態，所以在國慶發表的談話裡，讓大家仔細來思考，怎麼攜手解決當前台灣的困境。

媒體詢問韓國瑜是否對台灣的民生議題、兩岸問題及目前的執政黨有許多的看法？韓國瑜明確的回答：「對。」

韓國瑜指出，中華民國的未來的的確確是比較兇險的狀態，外交困頓、兩岸關係急速冷凍、經濟發展蕭條、年輕人茫然無助，所以在國慶發表的文稿裡，跟大家做了報告，讓大家仔細來思考，怎麼攜手來解決當前台灣的困境。

另記者詢問演說中談到新台灣奇蹟，但昨天蔡英文總統有提到台灣在世界舞台不能缺席，兩者是不是有互別苗頭的意味？

韓國瑜回答，完全沒有，自己這篇國慶的講話也蘊釀了很長一段時間，並沒有針對任何人，也不包括針對蔡英文總統，只是把今天台灣的現況、困頓的一面跟大家報告，以及光榮的歷史，還有過去承載的一些苦難大家都可以感覺到，最重要是語重心長呼籲所有國人必須團結、超越所有黨派、超越所有的意識型態，一定要大力邁進來幫台灣衝刺，他覺得充滿了期許也感覺到憂心，希望台灣一天比一天更好。

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