韓國瑜傳16日開始請假 邱俊憲酸：創下4項紀錄！

2019-10-09 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕外傳高雄市長韓國瑜將於16日（下週三）起請假投入總統大選活動，不過市府與韓競辦均稱目前沒接到消息。民進黨籍高雄市議員邱俊憲今在臉書發文，他指若屬實，韓將創下4項紀錄。

邱俊憲文中表示，如果16日韓開始請假，可能會創下的紀錄，包括「就職295天韓市長就請長假帶職參選總統」、「請假參選總統時市府團隊仍未到位」、「市政府仍有觀光局長環保局長副秘書長3位首長出缺」，以及「在預算會期不到議會備詢不對市府預算負責」。

邱俊憲文中也說，先前他與其他議會同事、議員曾質疑過韓將開始請假的時間，韓與其發言人新聞局長、競總發言人回應「目前沒有規劃、會跟議會溝通、會向議員報告」，不過平面媒體今報導16日開始請假，且內容「言之鑿鑿」、「鉅細靡遺」。

邱俊憲文中接著提到，昨天之前議員們才公開質詢過新聞局長，「結果，高雄市議會還是只能透過媒體報導，韓市長是否會在預算會期依法列席備詢說明，仍是一團謎！？」邱不解，「說好的會跟議會溝通呢？」「市府發言人新聞局長是在裝傻還是真的在狀況外嗎？」

邱俊憲文中提及，韓對請假帶職參選規劃，看來團隊內部討論許久，「韓市長是不是負責任會到議會備詢，卻就像消失的追蹤器一樣」，並反問韓，「很簡單的會不會，但他卻能夠把它弄得很模糊」，並質疑韓「把高雄市民視為無物」。

邱俊憲文中問韓，「你為什麼不好好地把市長做好呢？這樣的態度，又如何擔任台灣的國家元首呢？」

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