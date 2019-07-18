若不小心當選真不敢想！律師撰文分析韓國瑜帶職參選

2019-07-18 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕上任才半年多的高雄市長韓國瑜，週一從國民黨總統初選民調中勝出後，衍生出帶職參選的爭議。對此，律師呂秋遠今天凌晨在臉書撰寫分析長文直言，若韓「不小心」又當選，「嗯，我真的不敢想」。

呂秋遠在文中表示，若非韓國瑜，帶職參選不是太嚴重的事，並以新北市前市長朱立倫當年角逐總統為例，稱客觀上朱過去的歷練不會有人認為他不能勝任，但「問題就在」韓任高雄市長僅半年多、爭議頗多。

呂秋遠在文中指出，韓為初選已請完事假，可能會動到其他假，質疑韓當選後忙著國民黨總統初選而非市政，並稱高雄人給了韓行政經驗舞台，要他好好發揮，撇開摩天輪、迪士尼與寶可夢，「他要給民眾什麼政績？」且他要「除陳菊的弊、要興高雄的利」，又表現在哪？「這不是應該要做一任以上才有辦法浮現嗎？」

呂秋遠在文中反問，過去無行管經驗，現在無施政表現，「然後你跟我談未來？」「台灣不好、高雄不會好，以後會不會是中國不好、台灣不會好？」

呂秋遠在文中提到，半年內韓須耗時選總統，高雄人該如何面對「這樣的市長」，若沒差「代表有沒有他都無所謂」，若差很大「代表這一年來，他的任期全面空轉」，並直言「發大財，原則上都是靠自己，沒有靠政府這種事」；但韓真的要把給他表現機會的人「當作空氣嗎？」或是「政治職位對他來說，就是更上一層樓、自己發大財的工具而已？」

呂秋遠在文中認為，「韓國瑜太急，因為他知道，政治是瞬息萬變的」，將來一旦韓流退潮，他的支持者「恐怕就會看到誰沒穿褲子」，此時不取大位，不僅市長難做，郭台銘當選、民進黨連任，他也不會有機會，「所以，他現在寧願放棄高雄市民，也要進取全台灣」。

呂秋遠在文中感嘆，「可是，政治真的不該這麼『玩』的」，推測在韓國瑜眼裡，「高雄市長就是一個跳板」，並稱他當選前沒想過要落跑，「因為根本當時大家看衰他，只要有上，就已經感恩莫名」，然而上了之後，「卻把這個職位棄之如敝屣」。

呂秋遠在文中分析，許多人不是怕韓國瑜出來選，且誰輸誰贏還不曉得，而韓稱獲得初選沒有一點喜悅，「我也是；因為未來這半年，大家都成了人質」、「我們會持續看到台灣內部的非理性衝突持續擴大」，若韓「不小心」再當選，「我真的不敢想」。

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