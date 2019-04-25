陳揮文說韓能做的都做完了 他幫翻譯：再給3年多也幹不出名堂

2019-04-25 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴陳揮文日前在政論節目上表示，高雄市長韓國瑜已把「市長能做的事情都做完了」，他支持韓參選總統替人民做更多事。對此，臉書粉專「高雄好過日」貼文協助「重點翻譯：再給他三年八個月也做不了什麼事，不要再讓他浪費高雄人的時間了！」

「高雄好過日」的文中表示，陳揮文稱「韓國瑜上任這幾個月把高雄市長能做的事都已經做完了」，而韓在他「難得拐彎抹角」的五點聲明中，也提到「我深刻的體會到，只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！」

「高雄好過日」接著提到，對於該「金句選」，「我們要給對這兩位先生難得說出實話，給予高度肯定！」並指韓當選後「已經明白宣示：『我能力不足』、『我不太懂市政』、『不要對我期望太高』。」文中也說陳揮文疑有鑑於此、明確看出「再給這草包做三年八個月，也幹不出什麼名堂」，因此才說出了「市長能做的事做完了」，並稱若對照韓在質詢中對其政見之回答，「應該就是表示，以韓市長的能力就只能做到現狀這樣，什麼『全台首富、高雄發大財』，通通別想了！」

「高雄好過日」指出，除了讚揚他們的誠實，但也要直言，「面對這樣殘酷的真相。韓先生真正要做的不是選總統，而是率先#請辭高雄市長，給『懂市政的人』、『能力夠的人』來做！」並稱韓曾說「他在高雄只是過客」，盼「儘早送客返鄉」，且韓請辭市長後，要選什麼、等誰徵召「都請自便」。

「高雄好過日」直言，「我們生在高雄、長在高雄，熱愛高雄，對高雄的發展及守護有責任的公民」，不可能將高雄未來，「葬送」在騎驢找馬、「一心追求個人得失榮辱的政客」上，並感嘆「我們只願能夠守護高雄。願天佑高雄市民、天佑高雄、天佑台灣！」

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