若當選總統在高雄辦公 他轟韓：這麽偉大、玩家家酒？

2019-05-14 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕說好的做好做滿呢？針對投入明年總統大選與否，高雄市長韓國瑜昨接受媒體專訪，鬆口表態若國民黨徵召他就選，並稱若當選會在高雄辦公，還說以後總統在高雄、行政院長在台北上班，達到「南北平衡」。對此，中華大學兼任講座教授杜紫宸今在臉書直批「玩家家酒嗎？」

杜紫宸在文中表示，「為什麽我們社會這麽能容忍，没有經過立法程序的『因人設事』？」總統若選上，「自己想待在哪就待在哪？」那為數眾多的總統府幕僚、行政院官員怎麼辦，「全部強迫遷居？」

不僅如此，杜紫宸在文中指出，這些公務員家中有工作的配偶、正在中小學讀書的女子，又該如何是好，「非要萬人就一人，這位一人就這麽偉大？OMG！玩家家酒嗎？」

杜紫宸在文中直言，中央政府機構所在地由法律訂定，「不是由總統決定，OK？」並指美國總統川普也「不敢把白宫搬到紐約」，同時呼籲「別開玩笑！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/