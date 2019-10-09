美副助卿新上任即訪台 蔡總統：展現美國支持台灣

2019-10-09 13:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）所率訪問團，重申台灣願意全力與美國以及其他理念相近國家加強合作，在APEC架構下，共同因應數位經濟挑戰，提升女性經濟賦權，協助中小企業進行數位轉型，並且融入區域經濟整合和全球價值鏈，促成永續又有包容性的經濟成長。

總統表示，很高興和孫曉雅副助卿見面。上個月，在美國聯邦眾議院聽證會，孫曉雅副助卿說，台灣是民主的成功故事、可信賴夥伴以及世界的良善力量，這些話獲得了廣大的共鳴。特別是孫曉雅副助卿在今年5月新上任，不到半年就訪問台灣，更展現出美國對台灣的支持。

總統除了表達誠摯歡迎，也特別感謝孫曉雅副助卿，出席台美第一次「太平洋對話」，與我們交換意見，一起來維護區域的穩定跟共同價值。

總統提到，孫曉雅副助卿也出席「玉山論壇」，了解台灣和新南向國家的合作交流。這3年多來，台灣推動「新南向政策」，提升了與東協、南亞國家、澳洲以及紐西蘭的全方位關係。

總統接著說明，台灣「新南向政策」和美國「自由開放的印太戰略」有相同的理念。另外在APEC架構下，台灣和美國的交流，也促進彼此合作關係。

總統進一步指出，今年APEC主題是「聯結人群，建構未來」，她要藉此機會重申，台灣願意全力與美國以及其他理念相近國家加強合作，在APEC架構下，共同因應數位經濟挑戰，一起提升女性經濟賦權，還有協助中小企業進行數位轉型，並且融入區域經濟整合和全球價值鏈，促成永續又有包容性的經濟成長。

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