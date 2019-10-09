綠營猛攻販賣機？ 柯P酸：廣告預算用不完？
列印

2019-10-09 11:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府推動智慧販賣機進入校園引發爭議，媒體今天詢問市長柯文哲，會不會覺得民進黨特別針對這議題在打，柯文哲語酸表示，不知道民進黨在焦慮什麼，還是因為廣告預算用不完，閒著也是閒著。

柯文哲今天早受訪直言，自己覺得奇怪，他又不選，他們（指民進黨）在焦慮甚麼，想不通，還是他們預算用不完？閒著也是閒著，反正現在韓國瑜他們打得很順手，打到已經沒什麼可以打，廣告預算又已經花了，閒著閒著。

柯沒有正面回應「民進黨是不是有被害妄想症？」「一直被追殺？」等提問，僅再次說自己覺得很奇怪，在內部製造敵人，這實在是，「啊，好啦好啦算了。」

此外，民進黨將成立「台灣派隊」連線，成員包括吳北市中山及北松山選區的吳怡農、北市大安區的謝佩芬、新北市汐止等區的賴品妤、新北市永和及中和區的蔡沐霖、新北市新店區的張銘祐、新竹縣第一選區的周江杰、新竹縣第二選區的鄭朝方、台中市北屯及北區的莊競程，以及連江縣選區的李問。

柯文哲聞此直言，「現在組什麼台灣派，沒有太實質的意義。」他強調自己講過很多遍，目前台灣，真的會被當作中國派的，大概就3％那一小部分人而已，所以今天在台灣政治上會活動的人，當然不可能百分之百，應該97％都是台灣優先、台灣主體性的，所以現在組什麼台灣派，沒有太實質的意義。

  • 台北市長柯文哲9日出席四育區民活動中心新建工程竣工揭牌啟用典禮暨社區照顧關懷據點成果展示活動，並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長柯文哲9日出席四育區民活動中心新建工程竣工揭牌啟用典禮暨社區照顧關懷據點成果展示活動，並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

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