綠營猛攻販賣機？ 柯P酸：廣告預算用不完？

2019-10-09 11:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府推動智慧販賣機進入校園引發爭議，媒體今天詢問市長柯文哲，會不會覺得民進黨特別針對這議題在打，柯文哲語酸表示，不知道民進黨在焦慮什麼，還是因為廣告預算用不完，閒著也是閒著。

柯文哲今天早受訪直言，自己覺得奇怪，他又不選，他們（指民進黨）在焦慮甚麼，想不通，還是他們預算用不完？閒著也是閒著，反正現在韓國瑜他們打得很順手，打到已經沒什麼可以打，廣告預算又已經花了，閒著閒著。

柯沒有正面回應「民進黨是不是有被害妄想症？」「一直被追殺？」等提問，僅再次說自己覺得很奇怪，在內部製造敵人，這實在是，「啊，好啦好啦算了。」

此外，民進黨將成立「台灣派隊」連線，成員包括吳北市中山及北松山選區的吳怡農、北市大安區的謝佩芬、新北市汐止等區的賴品妤、新北市永和及中和區的蔡沐霖、新北市新店區的張銘祐、新竹縣第一選區的周江杰、新竹縣第二選區的鄭朝方、台中市北屯及北區的莊競程，以及連江縣選區的李問。

柯文哲聞此直言，「現在組什麼台灣派，沒有太實質的意義。」他強調自己講過很多遍，目前台灣，真的會被當作中國派的，大概就3％那一小部分人而已，所以今天在台灣政治上會活動的人，當然不可能百分之百，應該97％都是台灣優先、台灣主體性的，所以現在組什麼台灣派，沒有太實質的意義。

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