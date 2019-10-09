指台灣零邦交對北京極其危險 美專家：不會讓統一更接近

2019-10-09 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來頻挖我國牆角，意圖使台灣面臨外交孤立，上月連斷索羅門群島、吉里巴斯兩邦交國，然而中國當局的做法是否利於北京朝統一台灣的目標前進？美國學者認為，就算台灣真的失去所有邦交國，也並不會讓統一更為接近。

根據《美國之音》報導，美國企業研究所訪問學者馬明漢（Michael Mazza）指出，目前還不清楚中國是否有意切斷台灣所有邦交國，但這是個危險的做法，如此可能導致台灣不願再接受現狀，朝正式獨立的方向前進，同時也讓台灣人思考《中華民國憲法》是否還有任何相關性，而不是讓台灣人有和中國統一的想法。未來過是中國試圖掠奪更多台灣邦交國，馬明翰認為，這會讓美台關係獲得更多推動，雙方合作也會受到更多鼓舞。

然而有分析認為，中國挖牆腳涉及到美中競爭，台灣應該和美國保持距離，避免成為兩國競爭的犧牲品。針對此看法，馬明翰表示，他並不認為任何美國安全夥伴能從美中戰略競爭中脫離關係，若台灣要維持「事實獨立」，脫離美國夥伴關係對台灣也不是好選項。

美國智庫2049項目研究所研究員易思安（Ian Easton）也認同此看法，強調在中國對美國社會滲透的當下，民主國家應該更緊密地站在同一陣線，若台灣人民決定「游離美國」，將會是個糟糕的錯誤。

易思安表示，從美國角度來看，美國的國家利益是與台灣建立一個更堅強的關係，並和其他國家連結，進而組成多邊關係，這對於彼此的集體安全非常重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法