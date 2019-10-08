反送中》小英回應中國停播NBA、電競選手遭開鍘 網友讚爆

2019-10-08 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總管莫雷在推特上支持香港反送中，遭中國各企業抵制，連《央視》也宣布暫停NBA賽事轉播，而香港電競選手在比賽鏡頭前全副武裝為香港發聲，也遭中資背景的動視暴雪公司開鍘。對此，總統蔡英文霸氣表示，身為台灣總統，她會和所有球迷跟玩家一起，守護得來不易的民主自由價值，網友見狀也紛紛大讚。

「我欣賞電競選手、籃球選手的專注和拚勁，也享受看比賽的過程。」蔡英文8日晚間臉書表示，賽場上，大家憑著長期的訓練和努力，爭取最好的成績，贏得榮耀和喝采，也帶給觀眾最大的享受。

蔡英文說，當然在運動場域之外，每一位選手、教練、或是從業人員，都會有自己的政治立場，也可能公開發表意見。不論喜不喜歡，這都屬於言論自由的範圍。

蔡英文認為，「個人的立場，一定會有喜歡和不喜歡的人。但如果因此就要將比賽停播、或是把特定選手除名，威脅大家只能有一種意見，這反而是所有球迷跟玩家的損失，我也不能理解這種恐懼言論自由的做法」。

蔡英文強調，她相信，一個能夠自由表達意見，互相討論激盪創意的社會，體育賽事、電競產業將會更蓬勃發展。「身為台灣的總統，我會和所有球迷跟玩家一起，守護得來不易的民主自由價值」。

許多見狀紛紛大讚，「說的真好台灣電競加油」、「很辣很可以 謝謝總統一直在我們捍衛著」、「又撿到槍了」、「謝小英守護民主自由！」也有許多香港網友相當感動，留言「感謝台灣的關心」、「我好羨慕台灣有這樣的總統嗚嗚嗚嗚」、「真羡慕台灣有一個這麼好的總統」、「謝謝小英總統這麼關注香港的事！」。

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