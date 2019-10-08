NBA總裁挺莫雷惹怒中國人 溫朗東：值得台灣人省思

2019-10-08 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上力挺香港，惹來中國球迷不滿揚言抵制，但NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）卻表態，支持莫雷的「行使言論自由」、「政治表達自由」。對此，政治評論員溫朗東直言，這是值得台灣人省思的一件事。

「並不是因為美國很強、NBA很強，所以有本錢對抗中國的打壓。因果關係剛好相反：是因為美國人有著捍衛自由的決心，所以美國才那麼強。」溫朗東在臉書表示，領土大小、人口多寡、天然資源的充沛與否，固然是成為世界強國的重要因素。但沒有不惜一戰也要捍衛自由價值的信念，美國沒辦法在一次次的戰役中茁壯，吸納各地人才，穩居世界龍頭。

溫朗東認為，因為不惜一戰，也要捍衛自由法治，所以美國成了世界各地人才的安居之地，「傑出的中國人跟美國人」往往有一個共通點，他們「都住在美國，擁有美國國籍」。

溫朗東說：「如果只想著兩邊討好，毫無自己的價值信念，只會搞得兩頭俱空。是非對錯面前，沒有投機的空間。」

溫朗東話鋒一轉暗批，「具有影響力的政治人物，如果沒辦法喚起民眾捍衛民主價值的決心，只會在替中國緩頰，把謀殺開槍說成擦槍走火，就是甘願做統戰的棋子，削弱台灣人的防衛意識」。

溫朗東強調，「永遠不是因為你強，所以你有本錢捍衛信念。是因為你有捍衛信念的決心，所以你變強」。

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