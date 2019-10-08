非洲友邦史瓦帝尼總理來訪 蔡總統感謝支持台灣

總統蔡英文（右）今在總統府，接見史瓦帝尼王國總理戴安柏（Ambrose Mandvulo Dlamini）（左），蔡總統致詞時感謝戴安柏與史瓦帝尼王國堅定地支持台灣的國際參與，「這些支持的行動，都讓我們銘感於心」。（中央社）

2019-10-08 12:36

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴安伯伉儷，感謝史瓦帝尼堅定支持台灣的國際參與，並期待兩國的交流合作可以創造更多新發展，一起持續提升雙邊關係。

總統首先誠摯歡迎戴安伯總理伉儷，率領多位閣員及官員來訪，共同慶賀中華民國台灣國慶。這也是總理伉儷第一次訪問台灣，展現出對雙邊關係的重視，彰顯兩國邦誼歷久彌新。

總統特別感謝總理及史瓦帝尼王國，堅定支持台灣的國際參與。她提到，在上個月的聯合國大會上，恩史瓦帝三世國王呼籲聯合國，允許台灣尊嚴平等參與相關行動。戴安伯總理去年出席「聯合國氣候變化綱要公約」第24屆締約方大會（UNFCCC COP24）會議時，也為台灣發聲，肯定台灣對抗氣候變遷的努力。這些支持行動都讓我們銘感於心。

總統說，不論是在國際場域或是國家發展上，中華民國台灣和史瓦帝尼王國都是相互扶持的夥伴。這幾年來，兩國持續在鄉村發展、農業、醫療衛生以及人力資源各個領域，有許多合作的成果。

總統進一步指出，戴安伯總理在企業界有非常豐富經驗，上任後以高效率的企業精神，為史瓦帝尼王國帶來新氣象。她也期待，有總理的支持與建議，兩國的交流合作可以創造更多新發展，一起持續提升雙邊關係。

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