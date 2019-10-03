史瓦帝尼多次為台灣發聲 總理下週率團訪台

2019-10-03 12:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕史瓦帝尼總理戴安伯（Ambrose Dlamini）於7日將率團訪台。外交部今天表示，史瓦帝尼多次在國際場合為台灣發聲，雙方關係良好。這次總理率3位內閣閣員首次訪台，將與高層會面、討論雙邊合作計畫，在台期間也將有一場史瓦帝尼投資商機說明會。

外交部亞非司司長楊心怡今天出席例會，說明史瓦帝尼總理將在我國國慶期間訪問台灣。

楊心怡說，史瓦帝尼總理戴安伯預計於10月7日到11日率團訪台，是他第一次來台訪問，期間安排高層會面外，也會討論研究雙邊合作計畫。此行訪團還有3位內閣閣員，包括經濟企劃及發展部、財政部、天然資源及能源部3位部長。

楊心怡也提及，訪團在台期間，也有安排一場由台灣非洲經貿協會舉辦的史瓦帝尼投資商機說明會，希望招商到史瓦帝尼投資、或進行貿易交流。

戴安伯總理出身企業界，曾任史瓦帝尼最大電信公司執行長，楊心怡今天介紹說，戴安伯入閣前在民間企業表現優異，去年國會大選後受到史瓦帝尼國王器重入閣，將企業精神帶入政府機關，在各方面表現優秀。

楊心怡並表示，史瓦帝尼今年已計有6位閣員級官員訪台，史國國王在聯合國大會為台灣發聲，5月世衛大會時史國也發言支持我國參與，顯示雙方關係良好穩固。

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