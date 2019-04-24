外交部長今起訪史瓦帝尼 將贈3頭牛為國王慶生

史國外交部長札杜莉（H.E. Thulisile Dladla）今年2月訪台，會晤外長吳釗燮。（圖由外交部提供）

2019-04-24 11:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今起訪問我非洲友邦史瓦帝尼，以總統特使身分，慶賀史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）51歲壽誕。外交部表示，吳釗燮除了將面呈總統賀函與國書給史王，也將依當地禮俗贈送3頭牛為賀禮，此行也將簽署婦女經濟賦權合作MOU。

外交部今天上午發布新聞稿，宣布外交部長吳釗燮今起至28日，以總統特使身分，率團訪問史瓦帝尼王國，將出席國王恩史瓦帝三世的51歲壽誕慶典活動。

外交部指出，特使團一行除慶典活動外，也將晉見恩史瓦帝三世、王母恩彤碧（H.M. Queen Mother Ntombi Tfwala），並與史國外交部長札杜莉（H.E. Thulisile Dladla）舉行會談，就進一步強化雙邊關係及未來合作計畫交換意見。

而為傳遞祝福之意，外交部也提到，吳釗燮將面呈蔡總統親簽賀函及國書給史王，並依當地禮俗致贈史王3頭牛作為賀禮。

另為回應台史兩國元首及史國王母對史國偏鄉婦女地位及發展的重視，吳釗燮此行也將與札杜莉簽署「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府有關婦女經濟賦權合作瞭解備忘錄」，透過強化能力建構，以嘉惠偏鄉弱勢婦女，提升史國婦女經濟自主權。

台灣與史瓦帝尼自1968年建交，雙邊推動多項合作計畫，高層互訪頻繁，兩國邦誼篤睦，史國政府也一向積極支持我國參與國際組織，是我國堅實友邦。

史國外交部長札杜莉（H.E. Thulisile Dladla）今年2月訪台時參觀外長吳釗燮辦公室的史瓦帝尼牆。（圖由外交部提供）

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