外交部與AIT共同宣布 台美啟動全新價值對話機制

2019-03-19 12:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑今一同宣布，台美共同成立「印太民主治理諮商機制」。吳釗燮與酈英傑說，雙方同意建立全新對話機制，每年將輪流在台美舉辦重要論壇，以更密切、直接的合作，在印太區域推動人權、民主及良善治理等共享價值，協助其他國家應對治理挑戰。首次會議已訂於九月份在台北召開。

吳釗燮與酈英傑今天一同出席在外交部舉辦的「台美共同成立印太民主治理諮商機制」記者會，一同宣布台美正式成立「印太民主治理諮商」（Indo-Pacific Democratic Governance Consultation）對話機制。吳釗燮說，雙方將以更密切且直接的合作，共同在印太地區推動人權、民主及良善治理等雙方共享的核心價值，維護區域內的自由及法治秩序。

吳釗燮說，威權政權與非自由民粹主義正不斷向民主國家發動攻勢，無煙硝的意識形態戰爭正在發生。台灣處在捍衛民主自由的最前線，不僅要維護自己的民主成果，也願意積極與理念相近家合作，在國際上貢獻所能。

酈英傑則說，美台關係中最特別的部分就是將雙方連結一起的共享價值，如同良好治理是川普政府印太戰略的三大支柱之一，美台一致相信，提升透明法治有助於達到促進印太地區自由開放與繁榮的目標。

酈英傑接著說，美台雙方同意建立全新年度對話機制「印太民主治理諮商機制」，這個重要的論壇將作為美台定期交流平台，探索在印太區域增加合作的方式，協助其他國家應對治理挑戰。酈英傑也宣布，第一次會議將於九月份在台北召開，屆時美方將由國務院民主人權和勞工事務局資深官員帶隊率團來台參加。

酈英傑也強調，在推動自由且開放的印太地區一事上，「台灣就是我們最好的夥伴！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/