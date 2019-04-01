總統與裴洛西通電 吳釗燮：未提及訪問華府

2019-04-01 10:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統上週進行「海洋民主之旅」，最後在夏威夷過境時，通電美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），是否提及邀請蔡總統訪問華府一事，引發關注。外交部長吳釗燮今天在立院答詢時直言「沒有（邀請總統訪問華府）」。

美國多位國會議員曾致函裴洛西，呼籲其具名邀請蔡總統訪問華府，並赴美國國會演說。蔡總統上週出訪太平洋友邦，最後一站過境美國夏威夷時與美國多位政要通電。據指出，除美國白宮及國務院高層官員外，總統也與友台的美國眾議院議長裴洛西通電，交換台海議題意見，而談話中是否觸及訪問華府一事，也引起外界關注。

時代力量立委林昶佐今天在外委會質詢中，詢及裴洛西有無在電話中邀請蔡總統訪問華府？吳釗燮答詢時直言，為了避免外界有些不切實際的想像，他要直說「沒有」。吳釗燮說明，對國家利益和台美關係來說，各項決定是不是對國家有利，我方都需和美國政府有許多深入的諮商討論，評估是否符合雙方需求。

林昶佐追問，有許多人期待此事，希望看到更明確的參考指標？吳釗燮則明確回應說，目前沒有這些（總統訪問華府）規劃。林昶佐回應說，此事「稍微可惜了」，他認為積極規劃比較好。

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