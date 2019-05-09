落實台史「經濟合作協定」 史國商工部長訪台

2019-05-09 13:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部亞非司司長劉邦治今表示，史瓦帝尼商工貿易部新任部長庫馬羅（Manqoba Khumalo）於5月19日至23日訪台，為落實去年簽署的「經濟合作協定」，兩國並將成立「聯合委員會」，台史雙方將共同簽署「聯合委員會職掌及程序規則」，作為台史雙方諮商及定期召開會議的依據。

劉邦治表示，為表示對庫馬羅部長一行訪台的重視，外交部常務次長曹立傑將設宴款待；庫馬羅部長也將拜會經濟部、中華民國對外貿易發展協會、財團法人國際合作發展基金會、社團法人台灣非洲經貿協會等，就台史雙邊貿易及經貿交流交換意見，並參訪台灣糖業股份有限公司、台灣肥料股份有限公司等。

外交部說，台史雙邊高階官員往來頻密，本年迄今史國已有3位部長級官員訪台，分別為2月的經濟企畫暨發展部長吉納（Thambo Gina）、外交暨國際合作部長札杜莉（Thulisile Dladla）及3月的衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）。另外交部長吳釗燮以總統特使身分於本年4月24日至28日赴史國出席國王恩史瓦帝三世51歲壽誕慶典，與史王、王母互動密切。

外交部表示，史國政府長期在聯合國大會、世界衛生組織、聯合國氣候變遷綱要公約等國際組織場域為我執言，是我堅實友邦，兩國邦誼友好穩固。

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