努力到最後一刻！外交部續協調友邦和理念國家助我參與WHA

2019-05-07 14:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）報名截止，台灣因中國阻撓連續第3年未收到邀請函。外交部今天表示，雖然報名截止，但外交部仍在積極協調邦交國與理念相近國家，把握最後時間，希望洽請世衛（WHO）邀請台灣參與WHA。

WHA將於5月20日舉行，昨（6）日是網路報名截止日，但WHO在中國壓力下連續第三年未邀請台灣參加。中國外交部昨天更囂張宣布，為了維護「一中原則」，中國決定「不同意台灣地區參與今年的WHA」，更謊稱中國可對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，「根本不存在防疫缺口」。

外交部昨強烈譴責中國蠻橫，並強調「台灣具有完整國格、一天都不歸中國管轄」。

外交部發言人李憲章今天出席外交部「我的魔法媽媽」微電影發布會，會前受訪時指出，雖然網路報名時間已截止，但外交部仍在積極協調邦交國與理念相近國家，希望把握最後時間，洽請WHO邀請台灣參加大會。

李憲章也重申，只有台灣政府才有權利代表台灣全部人民參加相關國際組織，「中國沒辦法代表台灣人民」，而且在聯合國2758號決議或WHA25.1決議中也完全沒有觸及台灣問題。李憲章批評，中國所謂能代表台灣或是妥適安排的發言，「完全是一派胡言」。例如台灣技術專家過去幾年中申請參與會議，被拒絕率高達七成，正顯示「中國完全說一套作一套，公然違背WHO憲章的普世標準」。

李憲章也說，外交部在世界各地的駐處也都正在積極推案，透過大使投書、舉辦活動、衛福部長投書、專業團體與各領域友台人士，全力希望促成國際輿論氛圍，幫助我方參與。外交部也會持續協助衛福部在大會期間前往日內瓦，積極與各國代表團進行專業交流。

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