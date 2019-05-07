微電影「我的魔法媽媽」 揭外交工作神秘面紗

外交部今天發布首部以外交人員為故事主軸的微電影「我的魔法媽媽」（英文片名：My MOFA Mom），邀請監製方夢貞（左二）、飾演外交人員子女的童星余彥宸，與身兼母職的外交人員亞東太平洋司副司長范惠君（左一）及公眾會英語翻譯科科長呂淑娥（右一）出席座談會。左三為外交部政次謝武樵，右二為外交部發言人李憲章。（圖由外交部提供）

2019-05-07 12:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天發布首部以外交人員為故事主軸的微電影「我的魔法媽媽」（英文片名：My MOFA Mom）。該片以女性外交人員為主角，外交部盼藉此電影，讓國人更了解外交工作，也在母親節將屆之際，向所有為國為民無私奉獻的外交人員與眷屬表達感謝。

外交部委製「我的魔法媽媽」微電影，在母親節前夕發布，今天在部內舉行發表會與座談會。

該片以身為母親的女性外交人員為主角，片中透過眷屬視角，呈現外交工作樣貌，包括外交人員協助國人急難救助、為我國電競選手爭取公平參加國際賽事、以及隻身外派的離別心情等。最後以外交人員對家人叮嚀「麻煩你顧家了」的臨別談話作結，傳達外交人員守護國家、眷屬守護家園的雙重意涵。

外交部政次謝武樵致詞表示，我國外交工作較其他國家面臨更多挑戰，就如本片片名，外交部簡稱MOFA，正好是「魔法」的諧音；呈現外交人員工作猶如魔術師，一面要發揮神奇力量，在艱難的國際場域守護國家主權及地位，另一面又要兼顧家庭及子女教育，著實不易。謝武樵說，該片展現外交工作的多元面貌，期盼及感謝國人繼續給予外交部鼓勵及加油。

外交部今天發布首部以外交人員為故事主軸的微電影「我的魔法媽媽」（英文片名：My MOFA Mom）。該片以女性外交人員為主角，外交部盼藉此電影，讓國人更了解外交工作，也在母親節將屆之際，向所有為國為民無私奉獻的外交人員與眷屬表達感謝。（圖由外交部提供）

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