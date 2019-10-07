蔡英文訪馬祖關心前線國軍：要隨時保持最強的戰力

2019-10-07 18:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今天前往馬祖視導「陸軍航特部兩棲偵察營偵3連」及「陸軍南竿守備大隊混砲連」，並親自頒發加菜金予部隊官兵，感謝國軍弟兄姐妹的辛勞付出。總統也透過臉書說，和平從來不是靠別人的施捨，而是靠我們自己捍衛。我們一定隨時保持最強的戰力，共同面對挑戰，打造更精實的中華民國國軍，捍衛台海的和平！

總統首先抵達「陸軍航特部兩棲偵察營偵3連」，聽取部隊任務及裝備介紹，並視導蛙人操及綜合格鬥操演，隨後前往「陸軍南竿守備大隊混砲連」，視導國軍M1型240公厘榴砲射擊操作實況。

包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴、立法委員陳雪生、連江縣長劉增應及議長張永江等均陪同總統視導。

蔡總統透過臉書說，對於馬祖，大家第一個印象很多人可能會想到蛙人部隊！她今天前往馬祖關心前線的陸軍，以及海龍蛙人部隊，謝謝每一位國軍弟兄姊妹，肩負起守備馬祖、捍衛國家安全的責任。

總統也再次強調，和平從來不是靠別人的施捨，而是靠我們自己捍衛。我們一定隨時保持最強的戰力，共同面對挑戰，打造更精實的中華民國國軍，捍衛台海的和平！

另外，蔡英文也說，馬祖不是只有國軍及坑道，還有很豐富多元的自然和人文景觀。行政院剛編列新的「台馬輪」預算11.4億元，也推出離島加碼的「擴大暖冬遊補助」，她要推薦大家，利用假日來馬祖走走！

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